Un texte de Denis-Michel Thibeault

« Ça fait deux ans qu’on est en attente. Ça ce n’est pas un délai raisonnable », affirme Jean Johnson qui se dit inquiet de voir le temps que prend Patrimoine canadien pour relancer le programme.

Grâce à un investissement de 5 millions de dollars, dont 1,5 million destinés aux droits linguistiques, le gouvernement libéral a réinstauré en février 2017 le programme, qui avait été annulé en 2006 par l’ancien gouvernement.

En septembre 2017, l’Université d’Ottawa a été mandatée pour être responsable du nouveau Centre canadien du Programme de contestation judiciaire (CCPCJ).

Geneviève Boudreau a été nommée directrice du programme en juin 2018 et deux autres employés se sont ajoutés à l'équipe en août.

Difficile à comprendre

Pour Jean Johnson, les choses doivent bouger. « Ce que nous voulons, c’est de l’action et des résultats concrets », affirme le président de la FCFA.

Patrimoine canadien dit que les choses avancent, mais est incapable de donner un échéancier clair. « La mise en œuvre du Programme de contestation judiciaire requiert plusieurs étapes déterminantes avant qu'il soit opérationnel », affirme le ministère.

« L'organisme indépendant a été sélectionné et celui-ci finalise l’embauche de son personnel, le comité de sélection des membres des comités d'experts a été formé et le processus de sélection afin de nommer les membres des comités d'experts est en cours ».

Cependant, Jean Johnson a beaucoup de difficulté à comprendre ce qui prend autant de temps.

On n’arrive pas à comprendre pourquoi ça prend deux ans pour trouver un comité d’experts. Ce n’est pas nouveau les droits linguistiques. Je n’arrive pas à comprendre le défi. Jean Johnson, président de la FCFA

Il demande à la ministre responsable des Langues officielles d’intervenir dans ce dossier. Il souhaite que le nouveau PCJ soit en activité dès la fin septembre. « On ne parle pas d’un ultimatum. On demande juste à la ministre d’agir », explique M. Johnson.

Depuis juillet 2018, Mélénaie Joly n'est plus la ministre responsable de Patrimoine canadien, mais demeure responsable des Langues officielles. Pablo Rodriguez s'occupe désormais de Patrimoins canadien, un ministère qui joue aussi un rôle en matière de langues officielles.

Encore beaucoup à faire

La directrice du PCJ, Geneviève Boudreau explique qu’il reste encore beaucoup à faire. « À partir du moment que Patrimoine canadien décide [qui sont] les 14 membres des comités d’experts, les choses pourront aller de l’avant », affirme-t-elle, refusant de s’engager dans un échéancier précis.

Selon elle, les employés du PCJ en collaboration avec l’Université d’Ottawa sont en train de mettre en place le cadre administratif du programme et lorsque les experts seront choisis « ils pourront commencer à prendre des décisions sur les critères d’admission au programme et du processus de demande de financement ».

Geneviève Boudreau ne sait pas non plus quand les experts seront choisis puisque c’est une décision qui relève de Patrimoine canadien.

Le gouvernement affirme quant à lui travailler pour que le programme soit opérationnel le plus tôt possible. Le ministère dit également qu'il est « important de s'assurer que la sélection des membres des comités d'experts se déroule avec l'attention, la diligence et la transparence qui s'imposent ».

Dossiers en attentes

Selon Geneviève Boudreau, neuf dossiers de l’ancien Programme de contestation judiciaire et 51 dossiers du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL), qui a été aboli après le rétablissement du PCJ, sont encore en activité.

Le président de la FCFA, Jean Johnson, indique que plusieurs causes sont en attente et que depuis février 2017, rien n’a été fait.

La FCFA souhaite que le programme commence le plus rapidement possible et que l’argent qui devait servir au programme soit transféré plutôt que de retourner au Conseil du trésor.

« Le programme ne doit pas être pénalisé parce qu’il y a eu des problèmes de compétences de la part des membres de l’équipe de Mme Joly pour trouver des candidats adéquats pour siéger au comité d’experts », affirme-t-il.

Ce à quoi Patrimoine canadien répond en mentionnant que « le financement du programme est toujours disponible et sera accessible dès l’opérationnalisation du programme ».