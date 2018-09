La conservatrice des droits autochtones du MCDP, Karine Duhamel, affirme qu’on ne peut pas sous-estimer les effets, surtout néfastes, de cette loi.

« On dit toujours au Musée que ce n’est pas vraiment notre rôle de prendre une position. Mais je pense que, dans cette exposition, on est vraiment honnête au sujet de la façon dont la Loi sur les Indiens se manifeste dans la vie des gens », explique-t-elle.

La Loi sur les Indiens façonne l’existence des peuples autochtones du Canada depuis 1876, en régulant le statut d’Indien, la gouvernance des Premières Nations et la possession de terres. « Le statut détermine malheureusement qui a des droits de traités et autres droits autochtones », souligne Mme Duhamel.

Il y a beaucoup de gens non autochtones qui n’ont aucune idée que cette loi existe encore au Canada et qui, je pense, seraient très surpris de savoir que c’est encore une loi qu’on utilise. Karine Duhamel, conservatrice des droits autochtones du MCDP

« Il y a eu des changements, mais ça ne change pas vraiment son effet final, qui est d’éradiquer [l’obtention potentielle du] statut d'Indien pour tout le monde. La façon dont ça fonctionne, c’est que chaque génération il y a de moins en moins de personnes qui sont admissibles à ce statut », affirme la conservatrice du Musée.

Des modifications, des porte-bébés et des plumes

L’exposition comprend des fac-similés de modifications à la Loi sur les Indiens datant de 1880, aux côtés d’une ceinture de wampum de l'artiste Onondaga Ken Maracle. Il y a également un porte-bébé moderne créé par l’artiste Crie Marcia Chickeness.

Cette œuvre est présentée à côté d’un porte-bébé jouet de la fin du 19e siècle. Il sert à illustrer l’éducation des enfants autochtones avant le système d’assimilation forcée des pensionnats autochtones, qui a été définitivement établi dans la Loi sur les Indiens.

Ce porte-bébé contemporain créé par Marcia Chickeness est censé illustrer la résilience des familles autochtones. Photo : Aaron Cohen/Musée Canadien pour les droits de la personne

« Comme ça, il y a un exemple historique d’enfants apprenant [des choses] sur ses propres valeurs et traditions : le porte-bébé jouet, et puis un exemple très moderne et très joli d’un porte-bébé tout décoré », note Karine Duhamel.

Le porte-bébé contemporain est censé illustrer la résilience des familles autochtones.

L’une des plumes d’aigle qui figurent dans l’exposition a appartenu à Elijah Harper. En 1990, celui-ci avait utilisé une plume d’aigle pour signifier la force lorsqu’il a bloqué l’accord du lac Meech. Il contestait le manque de consultation de Premières Nations quant aux modifications constitutionnelles proposées dans le document.

L’exposition ouvre ses portes le 12 septembre. L’entrée au Musée canadien des droits de la personne est gratuite pour les Autochtones.

Avec des informations de Lenard Monkman et Louis-Philippe LeBlanc