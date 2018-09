Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

La candidate libérale Francine Landry souhaite conserver son siège et mise sur son bilan pour se faire réélire le 24 septembre prochain. J'ai aidé autant des petites gens que des petites familles que des entrepreneurs, affirme-t-elle. En fait, j'ai été présente et c'est ce que je vais faire, continuer à me concentrer sur les enjeux propres à ma circonscription .

La candidate pour le Parti libéral, la députée sortante Francine Landry. Photo : Radio-Canada

Vives critiques des dépenses des libéraux

Son principal adversaire, le candidat progressiste-conservateur Jeannot Volpé, n'y a pas été avec le dos de la cuillère en critiquant la gestion des finances du gouvernement Gallant. Il affirme même que c'est ce qui l'a poussé à revenir en politique et se présenter dans la circonscription Madawaska-Les-Lacs-Edmundston.

La vérificatrice [générale] dit que les dépenses incontrôlées du gouvernement actuel mettent à risque l'avenir de nos générations. C'est les jeunes générations qui vont devoir payer pour ça, mais les jeunes générations c'est mes enfants et mes petits-enfants , explique-t-il.

Le candidat de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston pour le Parti progressiste-conservateur Jeannot Volpé accompagné du candidat dans Edmundston-Madawaska-Centre Gérald Levesque. Photo : Radio-Canada

Le manque de main-d’œuvre sur toutes les lèvres

Pour les deux candidats, les enjeux de main-d’œuvre représentent une des priorités propres à la région. Chacun souhaite trouver la formule magique pour s'y attaquer efficacement une fois les élections terminées.

Francine Landry dit vouloir continuer de travailler avec les entreprises pour augmenter le recrutement à l’extérieur de la région en plus de trouver une façon d'y ramener des jeunes.

Jeannot Volpé se tourne plutôt vers les personnes âgées. Il veut faciliter le retour sur le marché du travail des retraités qui souhaitent revenir sur le marché du travail en plus de trouver une façon de rendre les services de garderies plus accessibles pour que les jeunes familles puissent se permettre d’être deux sur le marché du travail.

Un nouveau candidat pour brouiller les cartes

Un nouveau venu en politique espère se tailler une place dans la circonscription. Le candidat du Parti vert, Denis Boulet, compte sur sa jeunesse pour séduire les électeurs.

Il assure vouloir représenter la population différemment. Après la campagne, la conversation continue, affirme-t-il. Je veux organiser des assemblées communautaires consultatives chaque mois, de communauté en communauté, pour prendre le pouls des gens, expliquer ce que je fais à Fredericton, expliquer les projets de loi qu'on est en train de débattre .

Il représente, selon lui, une nouvelle option pour les résidents de Madawaska-les-lacs-Edmundston, qui vacillent entre les deux principaux partis depuis toujours.

Le candidat pour le Parti vert dans Madawaska-Les-Lacs-Edmundston est Denis Boulet Photo : Radio-Canada

La circonscription compte également un quatrième joueur : la candidate du Nouveau Parti démocratique, Cécile Richard-Hébert. Elle se fait toutefois très discrète puisqu'aucune photo n'est disponible sur le site Internet du parti et aucune pancarte électorale n'est visible à travers la circonscription.