Le promoteur du futur Collège ivoiro-canadien d'intégration, Daouda Dembélé, est parti du constat suivant : la Côte d'Ivoire est un pays pourvoyeur d'étudiants au Manitoba.

L'objectif de ce Manitobain originaire de Côte d'Ivoire est donc de faciliter l'intégration au Canada des futurs diplômés de l'école qui décideront de poursuivre leurs études au Manitoba. Pour ce faire, le futur collège leur offrira l'accès à un curriculum canadien.

Selon Bourlaye Fofana, le responsable académique du futur établissement, les cours offerts seront adaptés le plus possible au contexte canadien.

« Par exemple, il y a des cours d'histoire non seulement sur le Canada, mais aussi sur la communauté franco-manitobaine. Cela va permettre aux jeunes de savoir qu'il y a une communauté francophone au centre du Canada et qui n'est pas le Québec. En plus de cela, il y a des programmations spécifiques qui seront taillées sur des modèles de programmes qui sont enseignés au Manitoba », souligne-t-il.

Le Collège ivoiro-canadien d'intégration comptera des classes de la 7e à la 12e années. Il y aura deux classes pour chaque niveau, soit un total de 16, avec au maximum 30 élèves par classe.

De 10 à 15 % des cours seront offerts en ligne par des professeurs pour la plupart établis au Manitoba.

Porte ouverte pour des partenariats

Les responsables du projet comptent nouer des partenariats avec des établissements scolaires au Manitoba, comme les écoles de la DSFM ou encore l'Université de Saint-Boniface.

« Nous avons un projet qui vise à faire venir plus d'étudiants en provenance de l'Afrique francophone au Manitoba, notamment de Côte d'Ivoire. Pour nous, une telle école sera un vivier important de recrutement pour la province », indique Bourlaye Fofana.

À la DSFM, on salue l'initiative. Selon le directeur général Alain Laberge, c'est le genre de projets qui pourrait apporter un plus à la division.

Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine Photo : Radio-Canada/Gavin Boutroy

« Nous sommes en milieu minoritaire au Manitoba, donc de pouvoir s'allier pour aller chercher justement des pratiques gagnantes d'autres pays, puis d'aider ces gens, tout comme eux peuvent nous aider, je pense que la DSFM est partante », dit-il.

Selon lui, une telle collabration s'inscrit dans le plan stratégique de la Division scolaire franco-manitobaine. Les responsables du projet n'excluent pas l'idée de mettre en place un programme d'échanges entre des élèves et des enseignants de la DSFM et ceux du Collège ivoiro-canadien d'intégration.

Alain Laberge rappelle que des inititives ont eu lieu dans le passé entre des écoles de la DSFM et des organismes en Afrique, comme le projet Ubuntu qui permettait à des élèves d'amasser des fonds pour cet organisme caritafif et de participer à des activités au Rwanda.

L'ouverture officielle du Collège ivoiro-canadien d'intégration est prévue pour la rentrée scolaire 2019.

Daouda Dembélé estime que la construction d'une première phase du collège, un bâtiment de deux étages, coûtera 300 000 $. Deux autres étages pourraient être ajoutés par la suite.