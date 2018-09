Les musiciens interpréteront en direct une composition de Gabriel Thibaudeau, pianiste attitré de la Cinémathèque québécoise, sommité en composition pour films muets.

Gabriel Thibaudeau, qui dirigera également l’orchestre, s’est inspiré de la trame du film réalisé en 1927 pour soutenir en musique l’histoire de cette mégapole divisée en ville haute et ville basse, opposant classe dirigeante et travailleurs.

« Je me suis inspiré de l’histoire en tant que telle, les riches par rapport aux pauvres. J’ai deux orchestres sur scène : l’orchestre à cordes avec du clavecin amplifié, pour représenter l’aristocratie, mais un peu tordue avec l’amplification, et un orchestre de cuivre avec l’orgue pour représenter les travailleurs. »

Au centre, une section de percussions fera le lien entre les deux.

Metropolis : Réalisé par Fritz Lang, sorti en 1927 et considéré comme un chef-d’œuvre du cinéma expressionniste. Photo : Radio-Canada/Guillaume Piedboeuf

Comme à Montréal et à Toronto en 2010, l’exécution de la trame musicale en direct à Québec donnera lieu à une interprétation unique, souligne le compositeur.

Car la partition comprend des sections non écrites pour laisser place à l’improvisation sous la direction du chef d’orchestre.

« J’improvise de l’orchestre symphonique avec des signes spéciaux, et là, ce qui se passe, chaque fois qu’on le présente, ça devient unique. […] On va vraiment entendre ce que les musiciens de Québec ont dans le ventre et ça va être leur interprétation », dit le compositeur.

C’est d’ailleurs ce que Gabriel Thibaudeau apprécie dans la musique de film en direct, la liberté, la réinterprétation possible, soir après soir.

« Ce n’est pas de la musique écrite pour être jouée une seule fois qui va être enregistrée et qui va toujours restée. […] Ça devient vivant et ça, c’est extraordinaire ».

Le film Metropolis sera présenté avec orchestre le vendredi 14 septembre, à 20 h, au Palais Montcalm.