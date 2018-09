Toutes les options pour l'avenir de cette piscine, y compris des réparations, devront donc être examinées, et l'administration municipale est invitée à présenter le résultat de ces travaux en janvier.

Un premier rapport présenté à ce comité préconisait la fermeture des installations pour les remplacer par des jets d'eau, des structures de jeux et un terrain de volleyball de plage. Tout ça au coût de 1,3 millions de dollars.

Monique LaCoste, porte-parole du groupe "Sauvons la piscine de Norwood" se réjouit que ce rapport n'ait pas été accepté tel quel, et espère encore qu'une solution, qui plaira à tous, sera trouvée.

« On a eu deux réunions jusqu'à maintenant avec l'administration et le conseiller, rappelle-t-elle. À la fin de la première, on rêvait un peu à des solutions, mais déjà dans la deuxième il y avait quelques recherches, un petit peu d'ouverture aussi de la part de l'administration, pour dire qu'avec un petit peu plus de recherche et d'efforts il y a certainement des pistes possibles qui seraient aussi soutenables, qui seraient durables et qui permettraient de réparer la piscine. »

« Évidemment, nous restons ouverts d'esprit, affirme-t-elle, dans la mesure où on est prêts à accepter une piscine légèrement différente de ce qu'on a aujourd'hui. L'important c'est que ça réponde aux besoins actuels, que ça desserve la communauté tout entière. Une des forces de cette piscine c'est qu'elle attire vraiment des gens de partout, de tous âges. »

Le conseiller de Saint-Boniface, Mathieu Allard, est également satisfait de la tournure des choses. « Je suis heureux de voir que mes collègues ont vu ce que j'ai vu : un grand appui de la communauté. »

« Si on peut démontrer qu'une réparation serait d'un coût équivalent au remplacement qui avait été suggéré par la Ville de Winnipeg, je pense qu'on a un très bon argument pour réparer et non remplacer la piscine avec autre chose », résume Mathieu Allard.