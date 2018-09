La chanteuse de 69 ans, dont l'album Duos volatils doit sortir le 23 novembre, « est dans l'obligation de subir un traitement qui nécessite plusieurs semaines d'immobilisation », mentionne-t-on dans le communiqué, sans toutefois préciser la nature de la tumeur.

L'artiste devrait être en mesure de retourner sur scène le 30 novembre à Tours et de donner ses concerts à Paris entre le 18 et le 22 décembre.

Revenue au premier plan il y a deux ans avec son quinzième album studio Dignes, dingues, donc..., qui lui a valu deux nominations aux Victoires de la musique en 2017 (l'équivalent du Gala de l'ADISQ en France), Véronique Sanson a ensuite effectué une longue tournée dans son pays. Celle-ci l'a menée jusqu'aux festivals cet été, notamment aux Francofolies de La Rochelle où une soirée hommage lui a été réservée.

L'interprète d'Amoureuse et de Comme je l'imagine a notamment chanté en duo avec plusieurs artistes, dont son ancien compagnon Stephen Stills et leur fils Christopher, ainsi que Tryo, Patrick Bruel et Alain Souchon. Ces moments figurent sur Duos volatils.