En juillet, le gouvernement progressiste-conservateur a annoncé qu’il mettrait fin au programme mis sur pied l’an dernier par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne.

Ce dernier comptait évaluer, sur une période de trois ans, l'efficacité d'un tel modèle chez les personnes à faible revenu.

Les 4000 prestataires résident à Thunder Bay, Lindsay, Brantford, Hamilton et dans le comté de Brant.

La formule du programme est telle que les participants touchent une somme annuelle allant jusqu’à 16 989 $ pour les personnes vivant seules et jusqu’à 24 027 $ pour les couples. La moitié de tout salaire perçu est retranchée des prestations et les personnes handicapées reçoivent une somme additionnelle de 500 $ par mois.

Mme Golem, qui est elle-même une prestataire, dit avoir lancé le projet après avoir entendu des commentaires très négatifs au sujet des personnes qui participent au programme .