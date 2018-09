Un texte de Julien Lecacheur

Lukas Cormier, originaire de Sainte-Marie-de-Kent au Nouveau-Brunswick, a été repêché au 4e rang par les Islanders de Charlottetown, le 2 juin dernier.

C'était vraiment une belle journée et une belle expérience. Je n'oublierai jamais ce moment. Après, il faut savoir aller de l'avant et c'est pour cela que j'ai travaillé fort tout l'été. Lukas Cormier, défenseur des Islanders de Charlottetown

Lukas Cormier est déterminé à jouer un grand rôle dans la prochaine saison des Islanders de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

C'est avec cette détermination que Lukas Cormier s'est projeté vers le camp des Islanders. Même s'il avoue que le jeu est bien plus rapide et plus technique que celui du midget AAA, il se dit satisfait de ses performances. Le camp d'entraînement s'est vraiment bien passé. C'était vraiment le fun d'être sur la glace avec tous les autres joueurs.

Un défenseur au profil atypique

Pourtant, rien n'était gagné d'avance pour ce défenseur au petit gabarit. Du haut de son 1 mètre 73 et de ses 73 kg, Lukas Cormier détonne dans le hockey junior. Il compense avec une excellente vision du jeu et sa rapidité sur la glace, selon son coéquipier Brendon Clavelle.

Il est petit, mais il a vraiment un bon tir. C'est aussi un patineur exceptionnel. Brendon Clavelle, défenseur, Islanders de Charlottetown

Lukas Cormier écoute attentivement les conseils prodigués par l'entraîneur adjoint des islanders de Charlottetown, Guy Girouard. Photo : Julien Lecacheur

Keith Getson, un vétéran de l'équipe insulaire, est lui aussi tombé sous le charme de l'ancien défenseur des Flyers de Moncton dans le midget AAA. Lukas est définitivement un excellent patineur. Il a aussi un grand talent. Nous sommes vraiment excités de voir tout ce qu'il va nous apporter au cours de la saison , assure-t-il.

Guy Girouard, l'entraîneur adjoint, a pris sous son aile le jeune protégé depuis le début du camp.

Lukas connaît ses forces et ses faiblesses et il prêt à travailler dur. C'est un joueur complet et on est vraiment très heureux de l'avoir parmi nous. Guy Girouard, entraîneur-adjoint, Islanders de Charlottetown

Lukas Cormier a inscrit 58 points en 43 parties l'an dernier avec les Flyers de Moncton dans le midget AAA. Photo : Julien Lecacheur

Lukas Cormier garde les pieds sur terres, mais se fixe néanmoins des objectifs élevés pour la saison à venir. J'aimerais avoir un rôle important dans l'équipe. Je pense vraiment que nous avons une bonne équipe et je souhaite contribuer à son succès , déclare-t-il.

Attendu avec impatience, Lukas Cormier pourrait donc être, cette saison, le digne successeur de Pierre-Olivier Joseph au sein de la défense des Islanders de Charlottetown.