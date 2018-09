Coco Belliveau, Jérémie Larouche, Arnaud Soly, Mélanie Ghanimé et Dave Morgan se prêtent tour à tour à l’exercice du festival Comédie express des voies réservées, une initiative du Regroupement pour des voies réservées sur l’A-15. L'autobus part de la gare de Sainte-Thérèse chaque matin à 7 h 30.

Rencontrée à bord de l'autobus, Nicole Houle, ex-directrice générale de l'ancien Conseil intermunicipal de transport des Laurentides, a défendu fermement le projet de voies réservées.

Le dossier a été évalué, les études ont été faites, les coûts ont été étudiés. Tout est disponible, mais ça prend une volonté du gouvernement de l’appliquer. Et c'est un des projets les plus faciles à faire parce que c’est rapide et que ce n’est pas trop coûteux. Nicole Houle, ancienne directrice générale du défunt Conseil intermunicipal de transport des Laurentides

Le projet, évalué à 140 millions de dollars, est d’ajouter un tronçon de 20 kilomètres réservé aux autobus entre les voies des deux directions de l’autoroute 15. Aucune voie actuelle ne serait donc retirée aux automobilistes.

Une spectatrice du spectacle de Coco Belliveau, présenté lundi en lever de rideau, a expliqué que son trajet vers l’école lui prend au minimum une trentaine de minutes, alors que, sans trafic, c'est un déplacement de 15 minutes.

Avec l’augmentation de la population dans la couronne nord de Montréal, la congestion routière risque d’empirer avec le temps, et c’est pourquoi de nombreuses municipalités et organisations appuient le projet.

« On souhaiterait un engagement, mais pas l’engagement "on va réaliser les voies réservées sur l’autoroute 15", plutôt l’engagement "on va réaliser les voies réservées sur l'autoroute 15 dans le prochain mandat" », a précisé le maire de Blainville, Richard Perreault.

D’ici là, les habitants des banlieues nord peuvent profiter d’une expérience unique qui rend leur trajet plus agréable. Et les humoristes garderont eux aussi un souvenir spécial de l'événement.

« J’ai été surprise, j’avais peur de tomber par terre! » a d’ailleurs blagué Coco Belliveau.

Avec les informations d’Anne-Marie Provost