C’est l’assureur La Garantie, fiduciaire des fonds pour terminer les travaux de démantèlement et de décontamination après la faillite de la compagnie EDS, qui les poursuit.

L’assureur accuse les administrateurs d’avoir mal géré le budget de 17 millions de dollars disponibles pour réaliser les travaux.

Les frais d’avocat et autres coûts seront assumés par la compagnie d’assurance de la Société de développement économique de Chandler et non par les administrateurs visés par cette poursuite ou par la Municipalité.

La cause sera entendue le 28 novembre prochain, devant la chambre civile de la Cour du Québec.

Les partis tentent toujours d’en arriver à une entente à l’amiable.