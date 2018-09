Avec les informations de Jocelyn Corbeil

La 11e édition de l'événement se déroulera sous le thème « Prendre le taureau par les cornes ».

Ce thème évoque la capacité des gestionnaires à surmonter les obstacles et à passer à l'action.

Des conférences sur les communications, les éléments clés d'un gestionnaire efficace et sur le harcèlement en milieu de travail seront présentées lors de cette journée.

Ce colloque s'adresse aux superviseurs, chefs d'équipe, contremaîtres, et aux conseillers et gestionnaires en ressources humaines.