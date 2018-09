« Cette question des travailleurs venus d’ailleurs est directement reliée à l’avenir économique du Québec », a-t-il soutenu lors de son point de presse à Laval, accusant son adversaire François Legault de « refuser de reconnaître l’enjeu de la pénurie de main-d’oeuvre. »

« Il y a deux options très claires pour les Québécois : ou bien on va vers la fermeture et le repli, la crainte des autres, ou bien on dit "non, on a confiance, on va faire du Québec une société qui va demeurer ouverte". »

À un journaliste qui lui demandait s’il n’était pas réducteur de tout ramener à une seule question, Philippe Couillard a répondu : « Une élection, c’est un choix, et le rôle des gens en politique c’est d’illustrer les choix. »

Ce sont deux visions radicalement différentes du Québec d’aujourd’hui et de demain. Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec

Lundi, jugeant qu'une baisse des seuils d'immigration allait « limiter le développement économique à long terme », le chef libéral avait établi la question ainsi : « La question de l’élection, ce n’est pas d’augmenter. C’est de porter un jugement sur ceux qui veulent diminuer. Ma proposition, c’est de ne pas diminuer. »

Ou plutôt le bilan libéral?

François Legault a abordé, lui aussi, le sujet lors de son annonce du jour. Pour lui, la question que doivent se poser les Québécois est tout autre et porte plutôt sur le bilan du gouvernement Couillard, notamment en santé et en éducation.

« Est-ce que M. Couillard pense qu’il va se laver les mains de ce qu’a fait Gaétan Barrette en santé? » a-t-il demandé.

Les Québécois, le choix qu’ils ont le 1er octobre, c’est : est-ce que j’en veux quatre années de plus de ces libéraux? François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

Le débat sur l’immigration doit avoir lieu, a déclaré le chef de la CAQ, affirmant que M. Couillard doit donner l’heure juste aux électeurs sur le nombre d’immigrants qu’il compte accueillir. « Les Québécois ont le droit de savoir quelle est la cible de Philippe Couillard », a-t-il martelé.

Pour Jean-François Lisée, la question devrait plutôt être de savoir quel est le meilleur parti pour remplacer les libéraux.

Pour lui, la question des seuils d’immigration n’est pas la question cruciale et, « de de toute façon, ce n’est pas lui qui décide la question de l’urne », mais plutôt les électeurs, a-t-il déclaré en entrevue à Gravel le matin.