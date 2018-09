Le premier ministre de la province, Dwight Ball, a confirmé lundi que Terre-Neuve-et-Labrador serait un partenaire important du projet de Grieg NL, une compagnie d’aquaculture faisant partie du Groupe Grieg, dont le siège social est en Norvège.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, et le député fédéral de St. John's Sud—Mount Pearl, Seamus O'Regan, le 10 septembre 2018 à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada/CBC/Terry Roberts

Le gouvernement fait maintenant partie de l’industrie qu’il doit réglementer, l’industrie qu’il est censé superviser d’un point de vue environnemental. À notre avis, c’est absolument un conflit , dit Steve Sutton, coordinateur à la Fédération du saumon atlantique (FSA).

Steve Sutton, de la Fédération du saumon atlantique. Photo : Radio-Canada/CBC/Mark Quinn

M. Sutton estime qu’à la lumière de cet engagement du gouvernement Ball, le ministère fédéral des Pêches et des Océans (MPO) devrait être celui qui réglemente les aspects environnementaux de l’industrie de l’aquaculture à Terre-Neuve, et non la province.

La FSA a dénoncé à maintes reprises les fuites de saumons d’élevage, qui s’échappent de leur enclos pour se mêler aux saumons sauvages et s’accoupler avec eux. Cela devient une menace pour les populations indigènes, et le saumon atlantique est actuellement en déclin.

Nous ne sommes pas surpris , déclare Steve Sutton au sujet de la décision de l’administration Ball. C’est un gouvernement qui a démontré très peu d’égards pour les impacts environnementaux de l’aquaculture et pour le statut du saumon sauvage sur la côte sud de Terre-Neuve.

Pour ce projet annoncé à la baie de Plaisance, Grieg NL a promis des enclos à l’épreuve des fuites de saumon d’élevage. La FSA dit avoir des doutes sur leur capacité à résister à la glace et aux rigueurs de l’hiver terre-neuvien.

Des enclos pour le saumon d'élevage. Photo : Getty Images/RADZONIMO

Ils n’ont jamais été utilisés à Terre-Neuve. La compagnie nous a donné très peu d’informations pour nous démontrer et pour nous prouver qu’ils sont réellement à l’épreuve des fuites , dit Steve Sutton.

M. Sutton reconnaît que beaucoup de Terre-Neuviens sont emballés par les occasions d’emploi et les promesses de retombées économiques associées à ce projet. D’avoir fait preuve d’insistance envers la compagnie a permis d’obtenir des engagements environnementaux plus contraignants, estime-t-il.

Certaines choses, par exemple le marquage du poisson pour qu’il puisse être identifié s’il s’échappe, sont des choses que nous demandions depuis des années et que nous étions incapables d’obtenir , dit-il.

Au moment de la publication, Radio-Canada n'avait pas obtenu de réaction du ministère de l'Environnement de Terre-Neuve-et-Labrador.