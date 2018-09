Un texte de Louis Gagné

Moins d’un an après avoir quitté la politique active, l’ancien conseiller municipal a repris du service au cours des dernières semaines afin d’appuyer la candidate de la CAQ dans la circonscription de Jean-Talon, Joëlle Boutin.

« Elle a communiqué avec moi au mois de juin. Je ne la connaissais pas du tout. On s’est rencontrés et ç’a vraiment bien été, indique M. Shoiry en entrevue à Radio-Canada. Joëlle m’a convaincu. Je pense qu’elle s’en va là pour les bonnes raisons. »

L’ex-maire de Sillery se dit insatisfait du travail accompli par les libéraux au cours des quatre dernières années. Il leur reproche principalement les « compressions importantes » effectuées en éducation.

« On a rien qu’à regarder l’état des écoles au Québec. C’est vraiment déplorable que nos jeunes doivent aller dans des écoles qui sont désuètes et qui, des fois, tombent en ruines. Alors, oui, les compressions ont fait mal puis je pense que ç’a été une grosse erreur », soutient Paul Shoiry.

Je trouvais que le bilan du gouvernement actuel était questionnable. Ce n’était pas à mon goût. Je pense qu’un changement, ça ferait du bien. Paul Shoiry

Rôle de mentor

En plus d’endosser la candidature de Joëlle Boutin, Paul Shoiry lui donne un coup de main sur le terrain, notamment en faisant du porte-à-porte avec elle. Aidé d’anciens collaborateurs, il prodigue des conseils à la candidate ainsi qu’à son équipe.

« C’est une excellente occasion de m’impliquer, d’aider la relève, de faire bénéficier à des jeunes de mon expérience, agir un peu comme un mentor et puis ça, c’est des choses que j’aime faire », explique-t-il.

Paul Shoiry affirme que son appui à la CAQ de doit pas être perçu comme un désaveu du député sortant dans Jean-Talon, le libéral Sébastien Proulx. Il précise toutefois que ce dernier « doit vivre avec le bilan de son gouvernement ».

Je ne suis pas contre Sébastien, bien au contraire. C’est un gars qui travaille fort, c’est un bon politicien, un bon ministre […] mais comme citoyen, j’évalue le gouvernement sur son bilan des quatre dernières années. Paul Shoiry

Bastion libéral

Depuis sa création dans les années 1960, la circonscription de Jean-Talon a toujours été représentée par un député du Parti libéral du Québec.

Même si la lutte s’annonce « serrée » et qu’il est conscient « qu’il va falloir travailler très fort jusqu’à la fin », Paul Shoiry croit en les chances de la CAQ de ravir ce château-fort libéral.

« J’ai l’impression qu’il y a un vent de changement puis que les gens réfléchissent un peu plus, analysent un peu plus puis regardent les programmes, regardent les candidats plus attentivement », observe-t-il.

Avec les informations d’Olivier Lemieux