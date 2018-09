À l’heure actuelle, les ménages bénéficiaires sont subventionnés afin qu’ils ne paient pas plus de 20 % de leurs revenus bruts familiaux pour leurs frais de service de garderie. Brian Gallant promet de diminuer le plafond à 15 %.

Ce programme et le programme de services de garderie gratuits pour les familles gagnant moins de 37 500 $ par année ont été annoncés en janvier dernier, dans les régions d’Edmundston et de Saint-Jean. Brian Gallant réaffirme l’intention de son gouvernement sortant de les étendre à toute la province.