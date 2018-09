Un texte de Jean-François Deschênes

De nombreuses affiches avec l'inscription Ensemble pour l'école publique ont été installées sous les pancartes de tous les candidats sur le territoire.

L’objectif est que l'école publique fasse partie des discussions pendant la campagne. Les enseignants veulent notamment que les candidats prennent des engagements concrets en lien avec l’éducation, précise la présidente du syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis, Martine Cliche.

On a des engagements qui sont très larges, très flous. Et comme on sait que le diable est dans les détails, quand ça pourrait se mettre en marche, ben ça serait peut-être une espèce de pétard mouillé. Martine Cliche, présidente du syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis

Plus précisément, ils veulent des classes équilibrées et que des services adéquats soient donnés aux élèves. Ils veulent une charge de travail et une rémunération respectueuse pour le personnel des écoles. Finalement, ils veulent la reconnaissance de l’autonomie professionnelle.

Le syndicat des enseignants s'adresse à tous les candidats. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Les enseignants de la Mitis joignent ainsi le mouvement provincial initié par la Fédération des syndicats de l'enseignement et de l'Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec.