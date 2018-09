Tanner Porteous a été arrêté le 6 septembre après qu'un mandat de perquisition ait été exécuté à son domicile de Sherwood Park, indique la Gendarmerie royale du Canada (GRC) par communiqué.

L’homme de 19 ans a été moniteur au Camp Encounter à l'été 2017 et y a aussi travaillé bénévolement pendant une semaine à l'été 2018. C’est ce qu’a révélé l’archidiocèse dans un communiqué.



L’administration religieuse s’est dite « choquée et découragée » par les accusations. Elle s’est engagée à collaborer avec la GRC et a invité toute personne qui pourrait détenir des informations pertinentes à contacter la police.

Rien ne montre que les crimes allégués étaient liés aux activités du moniteur du Camp Encounter. Il n’a pas eu accès aux ordinateurs du camp. Lorraine Turchansky, responsable des communications de l'archidiocèse

L'archidiocèse s’est défendu en précisant que son personnel et ses bénévoles, incluant ceux au Camp Encounter, font l’objet d’une vérification des antécédents, signent un code de conduite et complètent un programme de formation en prévention des abus.

Selon la GRC, les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve liant les infractions alléguées et les enfants du camp situé près du lac La Nonne, dans le comté de Barrhead, au nord-ouest d'Edmonton.

L'enquête s'est amorcée en janvier 2018 après un signalement du Centre canadien de police pour les enfants disparus et exploités. Elle fut menée par la GRC de Strathcona et l'unité spéciale ALERT contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.

La police a indiqué que le principal intéressé a été libéré sous conditions et devra comparaître devant le tribunal à Sherwood Park le 19 septembre.