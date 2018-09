Un texte de François Messier

Il répondait ainsi au chef libéral et premier ministre sortant Philippe Couillard, qui a avancé la veille que le débat entourant les seuils d’immigration devrait être la « question de l’urne » à l’heure où le Québec connaît une pénurie de main-d’œuvre.

« Non, je ne suis pas d’accord avec lui, et de toute façon, ce n’est pas lui qui décide la question de l’urne. Pour instant, les électeurs n’ont pas décidé quelle serait la question de l’urne », a convenu M. Lisée dans une première entrevue accordée à l'émission Gravel le matin.

« Ils partent avec une première prémisse : on ne veut plus des libéraux. [...] Et donc la question est : "qui est le meilleur parti pour remplacer les libéraux?" », a-t-il poursuivi.

Selon lui, les électeurs se sont intéressés « à première vue » à la Coalition avenir Québec de François Legault parce qu’ils n’ont jamais gouverné le Québec, et ils réalisent graduellement que le Parti québécois présente des « propositions plus crédibles ».

Alors moi, je pense qu’à moins qu’un autre sujet s’impose, la question de l’urne, c’est : "qui est le plus crédible, qui est le plus pragmatique"? Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

M. Lisée souligne que le dernier sondage Léger publié par Le Devoir et The Gazette conclut qu’environ 40 % des électeurs pourraient changer d’avis d’ici le 1er octobre, et qu’une proportion similaire juge que les débats à venir pourraient être déterminants en ce sens.

« 40 % des gens disent [non] pas que c’est possible; ils disent que c’est probable qu’ils vont changer d’avis. Et ça confirme ce que nous on voit sur le terrain, que les gens qui vont voter pour le CAQ le font, pour beaucoup d’entre eux, en se pinçant le nez, sans conviction. Alors que les gens qui votent pour le PQ le font par conviction », assure-t-il.

Lisée croit au « renversement » de tendance

Le sondage place néanmoins toujours la Coalition avenir Québec en tête des intentions de vote, devant les libéraux, tandis que le PQ demeure bon troisième devant Québec solidaire. Le PQ serait en légère hausse depuis deux semaines, mais les intentions de vote demeurent sensiblement les mêmes qu’en avril.

« On arrive dans la phase ou le nombre d’électeurs qui s’intéressent à la campagne augmente énormément. Pour faire court, on peut dire qu’il y a 1 million d’électeurs québécois qui suivent la politique régulièrement, et là, jeudi soir, [avec le premier débat] ça va passer à 3 millions », affirme M. Lisée.

« Parce que les gens se disent – et avec raison – que le débat est un moment où on passe beaucoup de temps avec les candidats eux-mêmes. On explique ce qu’on veut faire sur différents sujets. On se montre aussi : est-ce qu’on est combatif, est-ce qu’on est sympathique, est-ce qu’on est des bons communicateurs? », illustre-t-il.

Dans une entrevue subséquente au Réseau de l’information (RDI), M. Lisée a dit croire que le Parti québécois va s’approcher de la CAQ en termes d’intentions de vote.

Moi, je pense qu’on va voir dans cette campagne un renversement. À un moment donné, on va se croiser, la CAQ et nous, et on va se rapprocher tellement que ça va devenir un vrai suspense : lequel de nous deux va remplacer le Parti libéral? Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

À moins de 48 heures du dévoilement du cadre financer de son parti, Jean-François Lisée a notamment dit croire, à Gravel le matin, que les Québécois vont s’apercevoir que son parti est « le plus responsable » et le « plus économe », tandis que les libéraux et les caquistes présentent un « risque réel » de « retomber dans l’austérité. »

Le chef de la CAQ, François Legault, a aussi estimé lundi que les élections porteront avant tout sur le bilan du gouvernement libéral. « La question de l’urne, le 1er octobre prochain, ça va être autour de l’immigration, de l’économie, de l’éducation, de la santé. Et ce sera surtout : "Est-ce que les Québécois veulent faire un autre quatre ans avec les libéraux?" », a-t-il affirmé.