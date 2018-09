Avec les informations de Piel Côté

C'est ce qui a été annoncé à la séance du conseil municipal, lundi soir.



« Ce pourcentage équivaut à une hausse annuelle d'environ 5 000 dollars », explique la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.



Les mandats sont d'une durée de six mois pour les maires suppléants, ce qui équivaut à une hausse nette de 2500 dollars. Cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2018.



Les conseillers prennent en alternance la responsabilité de maire suppléant au cours de leur mandat de 4 ans.



« Ça été revu pendant l'année 2016, le salaire des conseillers. On a fait une étude, on a vérifié ça, et on était en deçà de la moyenne provinciale. On avait [toutefois omis] de calculer la rémunération du maire suppléant », soutient la mairesse Diane Dallaire.