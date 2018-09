Le jeune homme de 20 ans quittera l’Alberta en octobre pour un essai clinique appelé le Miami Project.

Le programme de réhabilitation l'oblige à vivre et à s'entraîner sur place pendant 10 mois.



Des cellules nerveuses de son mollet, des cellules de Schwann, lui seront prélevés avant d’être réinjectés dans sa colonne vertébrale trois mois plus tard.

Il sera ensuite surveillé tout au long de son séjour pour vérifier comment son corps réagit à l’intervention.

Landon Smith est le premier Canadien et la plus jeune personne à participer à l'essai. Ses frais de logement seront couverts, mais la famille estime que le traitement coûtera tout de même près de 100 000 $ pour les soins médicaux et les frais de subsistance.

La famille a recueilli 23 000 $ jusqu'ici, mais cherche à en obtenir davantage à l’aide d’une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe.