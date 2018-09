Un texte de Thomas Deshaies



Ils ont notamment déploré que les élus ait adopté une résolution d’appui, sans avoir préalablement consulté leur population. Selon eux, la récente consultation organisée par les élus est illégitime puisqu’aucun groupe voué à la protection de l’environnement n’y a participé.



Certains sont allés jusqu’à réclamer la démission des conseillers, les jugeant inaptes à défendre l’intérêt public.

Les élus n’écoutent que la minière. La citoyenne Chantale Germain

Une demande aussi réclamée par le porte-parole du Regroupement vigilance mine de l’Abitbi-Témiscamingue (REVIMAT), Marc Nantel, joint par téléphone. « Je pense qu’il est dans l’intérêt du conseil municipal de déclencher de nouvelles élections et de voir s’ils ont toujours l’appui des citoyens. Ce n'est pas normal ce qui s’est passé à La Motte », s’est-il exclamé.



Le travail du maire salué



Bien que très critique face aux conseillers, les citoyens présents se sont montrés plus compréhensifs envers le maire démissionnaire. « Je crois qu’il s’est senti démuni », a commenté la citoyenne Gabrielle Dessureault, à sa sortie de la séance du conseil.



Joint par téléphone, le co-porte-parole du Comité citoyen de protection de l’esker, Rodrigue Turgeon, a qualifié la décision du maire de « courageuse ». Il a toutefois écorché sérieusement les autres membres du conseil.

Qu’on ait tendance à vouloir s’en remettre aux vues et aux seules opinions d’une compagnie minière, dans un conseil municipal, et qu’on refuse de consulter sa population, c’est vraiment inquiétant. Rodrigue Turgeon

« Nous remercions le maire d’avoir fait front, tous ces mois dans un dossier aussi sensible, face aux conseillers aussi peu enclins à avoir une démarche prudente, calme et respectueuse de la population et de l’environnement », ajoute-t-il.



Le conseil poursuit sa réflexion



Invité à commenter la démission du maire, le maire suppléant, Réjean Richard, a assuré qu’il n’y avait pas de conflit au sein du conseil et que personne n’avait poussé le maire à démissionner.

Un conflit de générations? Peut-être que c’est ça qu’il pense, a-t-il répondu. Le maire, il est là pour exécuter les travaux puis c’est les six conseillers qui décident. À peu près cela que je pourrais vous dire. Le maire suppléant, Réjean Richard

Les élus affirment toujours vouloir analyser l’évolution du Projet Authier. Ils ont d’ailleurs commandé leur propre étude hydrogéologique, qui sera payée par la minière.

« On va essayer de gérer cela le mieux possible, pour avoir le plus de satisfaction possible pour les personnes », a expliqué M. Richard.



Questionné à savoir si le conseil poursuivrait ses consultations publiques, en conformité avec le souhait exprimé par le maire sortant, le maire suppléant n’a pas voulu se commettre pour l’instant.

« Je ne pourrais pas répondre là, ça va se décider par le conseil, on va en parler en caucus et j’irai pas à l’encontre du caucus. Le maire exécute et ce sont les conseillers qui décident », a-t-il déclaré.



M. Richard estime que les élus ne reçoivent pas suffisamment d’appui du gouvernement.

C’est un dossier qui faut qu’on gère, puis en plus, il faut gérer le gouvernement qui se fait de la politique sur nos dos. Le maire suppléant, Réjean Richard

La Loi sur les élections et les municipalités stipule qu’une municipalité dispose de quatre mois après la démission du maire pour tenir une nouvelle élection.