Disposant d’un budget de 375 400 $, des chercheurs du campus Grenfell de l’Université Memorial ont préparé des champs pour faire des tests. Ils ont réussi à produire des choux frisés, des asperges, des choux-raves et d’autres cultures adaptées au temps froid qui sont habituellement importées dans la province.

Il s’agit de produire de la nourriture à l’échelle locale, explique Sabrina Ellsworth, du service de recherche agricole du ministère provincial des Pêches et des Ressources terrestres.

La nourriture est produite localement, elle a une plus grande valeur nutritive et elle se conserve plus longtemps au réfrigérateur, explique-t-elle

Des représentants du gouvernement et des citoyens ont visité les champs, lundi, pour voir de plus près les cultures en question.

Le but du projet est d’amener des agriculteurs à adopter de nouvelles cultures et de nouvelles technologies afin de produire des légumes à grande échelle et de les distribuer dans les supermarchés locaux, ajoute Sabrina Ellsworth.

Le ministre des Ressources terrestres, Gerry Byrne, a aussi visité les champs. Les tests dissipent les mythes au sujet de ce qu’il est possible de cultiver dans la province, selon lui.

À l’heure actuelle, ajoute le ministre Byrne, la province ne produit que 10 % de sa nourriture. Le reste est importé.

Dix kilomètres plus loin, à Pasadena, des agriculteurs ont récolté du blé d’hiver dans un champ qui a déjà servi à la culture du canola.

La récolte de blé d'hiver à Pasadena servira à nourrir du bétail. Photo : CBC/Colleen Connors

Le blé servira à nourrir des vaches laitières de la ferme Hammond, à Little Rapids, qui compte ainsi réduire ses importations de grain et économiser de l’argent à long terme.

Nous sommes capables de cultiver ces plantes depuis longtemps. Nous ne l’avons simplement pas fait , indique la chercheuse Vanessa Kavanagh.

D’après un reportage de Colleen Connors