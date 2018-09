Ça s’approche des plus grandes anomalies par rapport à la moyenne que nous avons vues depuis que nous avons commencé à recueillir des données, il y a 20 ans , affirme David Hebert, spécialiste du climat océanique au ministère des Pêches et des Océans.

Les eaux étaient de 2 à 3°C plus chaudes que la moyenne cet été, à l’exception du mois de juin qui était plus frais que la normale.

En juillet et en août, la situation a changé radicalement : les vagues de chaleur se sont succédé et cette chaleur s’est transmise aux eaux côtières, affirme David Hebert.