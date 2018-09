Un texte de Piel Côté



Parmi les cinq thèmes choisis, elle veut, entre autres, soutenir la mise en place d'un appareil d'imagerie par résonnance magnétique fixe à Amos, une promesse qui rejoint une demande faite par la Ville d'Amos.

On veut redonner à nos hôpitaux la fameuse lettre de noblesse, on veut redynamiser le personnel, on veut décentraliser les centres hospitaliers. Suzanne Blais

« [On veut] que chaque hôpital ait son conseil d’administration, son conseil d'usager et que les employés aient encore plus le syndrome d'appartenance », ajoute la candidate.



Elle souhaite aussi aider les agriculteurs en mettant un fonds d'investissement de 50 millions de dollars.



Soulignons que lors de l'entrevue, Suzanne Blais a eu de la difficulté à présenter ses propositions.



À plusieurs reprises, la candidate a dû prendre des pauses et même interrompre l'entrevue puisqu'elle avait du mal à expliquer son programme électoral.