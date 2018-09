Desjardins, 20 ans, a été arrêtée la semaine dernière et est demeuré détenu.

Selon la police, il rencontrait de jeunes filles et produisait des images à caractère sexuel pour ensuite les publier sur les réseaux sociaux. Ses victimes alléguées auraient de 12 à 17 ans.

Il auraient également demandé à des jeunes filles de lui envoyer des photos nues.

Le Service de police de la Ville de Québec affirme avoir reçu beaucoup d'informations depuis avoir lancé la recherche de victimes potentielles.

« On en est à colliger plusieurs dizaines d'informations qui on l'espère vont porter fruit pour notre enquête. On invite toujours les gens à ne pas hésiter avec nous », Étienne Doyon, porte-parole du SPVQ.