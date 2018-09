Celui qui avait porté les couleurs d'Option nationale en 2014 se défend d'arriver en retard dans la course, lancée le 23 août dernier.

On n'a pas chômé! On a préparé en amont la campagne, on est prêt. On est allé chercher toutes les données et toutes les statistiques parce qu'on voulait aller plus loin que les promesses à l'emporte-pièce. Ce qu'on voulait, c'est présenter aux gens un projet de société , a-t-il expliqué.

Luc-Antoine Cauchon a souligné que l'occupation du territoire, la décentralisation des pouvoirs et l'indépendance du Québec font partie de ses priorités durant la campagne électorale. Un thème sera d'ailleurs abordé chaque semaine.