L’église Notre-Dame-de-l'Assomption, à Arichat, est la plus ancienne catholique romaine en Nouvelle-Écosse et l’une des plus anciennes fabriquées en bois en Atlantique.

La structure de l’église construite dans les années 1830 est encore solide, selon Odilon Boudreau, membre du comité de restauration et des amis de Notre-Dame.

L’église a été construite durant les beaux jours de l’industrie de la construction navale, explique M. Boudreau. Ce sont des charpentiers de cette industrie qui l’ont construite, souligne-t-il.

Le grenier de l’église comprend d’ailleurs des structures similaires à celles d’un bateau.

La communauté veut préserver ces témoins du passé et du travail des bâtisseurs de l’église, ajoute Odilon Boudreau.

Certaines structures dans l'église Notre-Dame-de-l'Assomption sont similaires à celles d'un bateau. Photo : Gracieuseté de Donald MacLennan

Les travaux consistent à réparer les deux clochers et à repeindre l’église. Le tout devrait coûter jusqu’à 80 000 $.

Le comité a recueilli près 60 000 $ jusqu’à présent. M. Boudreau croit que la communauté pourra payer le tout grâce à des dons et à des activités de financement.

L’église Notre-Dame-de-l'Assomption a servi de cathédrale pour le diocèse d’Arichat pendant 42 ans. Il s’agit d’un bien patrimonial provincial.

Elle est aussi une importante attraction touristique de l’île Madame.