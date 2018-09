Les évacuations dans cet État devraient commencer dès mardi midi. Environ un million de personnes devraient fuir l'ensemble du littoral, selon le gouverneur de l'État, qui a émis lundi l'ordre d'évacuation.

Près de 250 000 personnes doivent également quitter mardi, dès 8 h, des zones côtières de faible altitude en Virginie, avait annoncé lundi le gouverneur de cet État.

La Caroline du Nord avait quant à elle déjà commencé lundi à évacuer quelque 250 000 habitants et touristes séjournant dans la région de l'Outer Banks, une fine bande de terre formant une barrière le long des côtes.

L'ouragan Florence, qui a été élevé lundi au rang de catégorie 4, se rapprochait de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud, entraînant des vents jusqu'à 220 kilomètres/heure et des précipitations qui pourraient faire des ravages plus tard cette semaine sur une grande portion de l'est des États-Unis.

L'énergie que l'ouragan tire de l’eau chaude pourrait toutefois intensifier encore la vitesse de ses vents, selon le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC), qui envisage la possibilité d'un désastre de grande ampleur. « Florence grandit en taille et en puissance », a-t-il prévenu.

L'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (FEMA) a quant à elle annoncé lundi soir que Florence « va causer une hausse du niveau de la mer potentiellement mortelle, des inondations à l'intérieur des terres et des vents destructeurs dans les [deux États de] Caroline et la Virginie ».

Pour l'heure, quatre États ont déclaré l'état d'urgence, soit les deux Carolines, la Virginie et le Maryland.

Lundi soir, Florence était à 1880 kilomètres à l’est-sud-est de Cape Fear, en Caroline du Nord. Le NHC s’attend à ce que le centre de l’ouragan s’approche des côtes de la Caroline du Nord ou du Sud jeudi.

Les premiers effets de la tempête étaient par ailleurs déjà visibles sur les îles-barrières, de dangereux courants de retour frappant les plages et de l'eau de mer se déversant sur une autoroute.

Florence, suivi d'Helene et d'Isaac

Deux autres ouragans suivent Florence dans l'Atlantique.

Helene, dont les vents atteignaient 165 km/h lundi (catégorie 2), doit se renforcer jusqu'à mardi soir en allant vers le nord-ouest, puis perdre progressivement en vigueur.

Isaac, qualifié de « petit ouragan » par le NHC, dont les dernières prévisions lui prêtaient des vents maximums de 120 km/h, prend quant à lui la direction des Petites Antilles, une région qui se remet encore des dommages causés l'an dernier par le passage de l'ouragan Maria.