Au cours de l’été, certains avis n'ont pas été traduits avant plusieurs jours, lorsque la situation était déjà réglée. C’était le cas, entre autres, quand un quartier de Whitehorse s'est retrouvé sans électricité.

Franco-Yukonnaise de longue date, Sylvie Léonard fait partie de ceux qui ont invité sur les médias sociaux le gouvernement à se pencher sur la question.