Radio-Canada révélait le mois dernier que M. Lehouillier était visé par trois plaintes formulées par trois anciennes employées de son cabinet. Les cas sont étudiés par la Commission des normes, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).

Dans la foulée, le maire avait d’abord dénoncé un « coup monté » motivé par la « vengeance ». Il s’est gardé de répéter ces mots, lundi.

Bien qu'il martèle n'avoir rien à se reprocher, il a ouvert la porte à prendre part à un processus de médiation.

« On va participer à toutes les étapes », a dit M. Lehouillier, pressé de questions à son premier conseil municipal depuis la médiatisation des allégations

La médiation est encouragée par la CNESST et vise à éviter un procès devant le Tribunal administratif du travail. Elle permet aux parties concernées de trouver une entente commune et négociée.

Lorsque questionné à savoir si les plaignantes pourraient être indemnisées par des fonds publics dans le cadre d’une éventuelle médiation, le maire Lehouillier est demeuré vague. « On verra, mais ça, on n’est pas rendu là. Vous me demandez de parler sur la place publique. Ce n’est pas la place pour le faire. »

Sur les frais encourus par la Ville pour assurer sa défense, le maire de Lévis a dit ne pas être mal à l’aise, au contraire. « Des mécanismes sont prévus parce que les élus municipaux font face à diverses situations difficiles où ils doivent avoir une défense pleine et entière . »

M. Lehouillier a martelé qu’il se concentrait pour le moment à « gérer ma ville » et a réitéré qu’il avait l’appui du conseil municipal.

