La copropriétaire du bar, Stella Fougere, se souvient encore de gens qui criaient faggot ou pédé en passant devant son établissement, il y a plus de deux décennies.

Ce n’était pas du tout facile de sortir du placard à l’époque.

Dans un message publié sur Facebook, elle et sa conjointe, Evie Lane, aussi copropriétaire, indiquent que leur entreprise a connu de nombreux changements depuis son ouverture.