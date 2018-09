Un texte d'Omayra Issa

Le Conseil scolaire fransaskois se dit inquiet que la lettre de mandat de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, indique qu’il faudrait « commencer un examen dans le but de moderniser la Loi sur les langues officielles ».

« C’est clair que l’usage du verbe "commencer" de façon légitime nous a amenés à nous poser des questions. […] Le travail a déjà été entamé. On serait beaucoup plus à l’aise si c’était une question de finaliser ou de ne ménager aucun effort pour que la modernisation de la loi prenne effet », estime le président du Conseil scolaire fransaskois, Alpha Barry.

Pour sa part, dans un message adressé à Radio-Canada, l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) souligne que « la modernisation de la Loi sur les langues officielles et l'élargissement notamment de sa portée dans le domaine de l'éducation francophone [demeure] certainement des préoccupations et demeure sur le radar de l'ACF. »

Dégradation des services en français

Le directeur général de la Fédération des francophones de Saskatoon, Éric Lefol, réclame une plus grande reconnaissance des communautés francophones en milieu minoritaire de la part d'Ottawa. Photo : Radio-Canada/Omayra Issa

La Fédération des francophones de Saskatoon affirme que l’offre de services fédéraux en français se dégrade dans la Ville des Ponts. Son directeur général, Éric Lefol, attire notamment l’attention sur les services sur certains secteurs.

« On a constaté depuis les derniers cinq à six ans, un certain glissement, un certain dérapage dans les services en français. Au niveau des services fédéraux, au niveau de Service Canada, Patrimoine canadien, l'Agence du revenu du Canada, il y a une difficulté de plus en plus grande d’avoir des services en français », déclare-t-il.

Écoles fransaskoises en besoin

Eric Lefol réitère le défi du manque d’espaces au pavillon élémentaire Monique Rousseau de l'École canadienne-française de Saskatoon. Les besoins sont criants, dit-il.

« On souhaiterait que dans la loi [sur les langues officielles] modernisée qu’il y ait un aspect de la pleine gestion scolaire pour assurer les rôles, les responsabilités conformément à l’article 23 de la Charte des droits et libertés », ajoute, pour sa part, Alpha Barry.

À la recherche de reconnaissance

De manière générale, Eric Lefol dit qu’il souhaiterait voir une plus grande reconnaissance des communautés francophones en milieu minoritaire, notamment de la Fransaskoisie, de la part d’Ottawa.

« On aimerait pouvoir avoir plus de confiance, avoir plus de reconnaissance de la part du gouvernement fédéral parce qu’on a de plus en plus la sensation d’être oublié, fait-il valoir. On aimerait avoir quelques gestes concrets qui nous montre au moins quand on contacte le fédéral, on a cette possibilité sans se battre d’être servi en français que les deux langues officielles soient utilisées par les employés du fédéral même dans une ville comme Saskatoon. »

[On aimerait] cette reconnaissance qu’on est présent et que le gouvernement nous considère comme des citoyens canadiens à part entière. Éric Lefol, directeur de la FFS

Plusieurs organismes fransaskois, dont la Fédération des francophones de Saskatoon, le Conseil scolaire fransaskois et l’Assemblée communautaire fransaskoise, rencontreront la ministre Joly mardi.