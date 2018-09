D'ailleurs, avec les travaux sur le pont Dubuc, les bouchons de circulation mettent une fois de plus la patience des automobilistes à rude épreuve.

Les candidates à l'élection ont des positions divergentes sur le sujet.

Andrée Laforest est candidate pour la CAQ dans Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Est-ce qu'on veut un deuxième pont ? On fera une étude pour ça, mais est-ce que plutôt on a besoin que l'accessibilité soit mieux faite avec le pont au niveau des bretelles? On en a parlé avec M. Legault. Il faut penser aux soins d'urgence avec les ambulances, les pompiers, faut voir aussi comment la circulation peut être mieux fluide , soutient la candidate de la CAQ Andrée Laforest.

De son côté, la candidate libérale Marie-Josée Morency estime qu’il faut évaluer les études socio-économiques avant de se prononcer sur un tel projet.

Marie-Josée Morency est candidate pour le Parti libéral dans Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Le deuxième pont, moi j'en ai parlé au premier ministre dès ma première rencontre. Est-ce que c’est quelque chose qu'on va pouvoir promettre? C'est sûr que là on promet qu’on va regarder les études. Les études socio-économiques, c'est la base. Je pense qu'il faut aller creuser davantage , souligne-t-elle.

La candidate du Parti québécois croit plutôt qu’il faut attendre la fin des travaux du pont Dubuc avant de statuer sur le besoin d’un deuxième pont.

Mireille Jean est candidate pour le Parti québécois dans Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Avoir plusieurs ponts, ce serait intéressant, mais encore faut-il avoir les moyens. On a des budgets limités. Actuellement, le pont a des travaux importants qui vont aider beaucoup à la fluidité du pont et je pense que ça va résoudre la majorité des problématiques qui sont rencontrées par les gens de Chicoutimi-Nord et de Chicoutimi. On va attendre pour voir qu'est-ce qui se passe après , mentionne Mireille Jean.