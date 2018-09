Un texte de Nafi Alibert

« La règle d’or pour toutes les distilleries artisanales est d'utiliser des produits régionaux et de soutenir l’emploi local », affirme Geoff Stewart, le propriétaire de la distillerie Rig Hand.

Basé à Nisku depuis trois ans et demi, Geoff s’est lancé dans la concoction de vodka, gin et autres spiritueux avec son acolyte Mike. Aujourd’hui, leur jeune entreprise emploie 17 personnes et distribue ses boissons alcoolisées dans près de 1000 établissements au travers de la province.

« Les microdistilleries connaissent un succès fou aujourd’hui », observe Geoff, en se souvenant qu’elles se comptaient sur les doigts d’une main il n’y a pas si longtemps que cela.

En décembre 2013, le gouvernement albertain a supprimé le quota minimum de production qui était alors imposé aux distilleries, ouvrant la voie à la transformation artisanale d’alcool fort dans la province.

Désormais, ces petits joueurs de l’industrie peuvent aussi faire déguster et vendre leurs spiritueux dans les marchés.

Avant il n’y avait de la place que pour les multinationales et les grandes distilleries locales Adam Smith, maître distillateur, cofondateur de Strathcona Spirits.

Vingt-et-une microdistilleries ont ainsi pu ouvrir leurs portes en cinq ans et onze autres sont en attente de permis, selon la Commission provinciale des jeux du hasard, de l’alcool et du cannabis.

Donner au suivant

La distillerie Rig Hand offre pas moins de 40 spiritueux, parmi lesquels on retrouve 18 sortes de vodkas aromatisées, et du « brum » ; une boisson semblable à du rhum, mais faite à base de betteraves du sud de l’Alberta, au lieu de canne à sucre.

« Nous avons grandi pour devenir une entreprise plus importante, mais nous nous n’abandonnerons jamais les valeurs qui sont à la base de notre succès : le local et la communauté », affirme Geoff Stewart.

Adam Smith, maître distillateur de Strathcona Spirits. Photo : CBC

Ce sont les mêmes valeurs qui animent Adam Smith, le maître distillateur et fondateur de Starthcona Spirits. Ses bouteilles de vodka et de gin sont remplies de blé albertain, de baies de genévriers cueillies dans les Badlands ou encore de fruits d'argousiers de la région d’Edmonton.

Dans les deux entreprises, la majorité des employés vivent dans la communauté où se trouvent les microdistilleries.

« Nous sommes très famille. Nous engageons des êtres humains plutôt que d’utiliser des machines. Nous partageons équitablement nos profits, explique Geoff Stewart. En tant que patron d’entreprise, ce n’est pas le modèle le plus rentable, mais nous croyons qu’il est le plus durable ».

Si c’est clients sont prêts à débourser près de 20 $ de plus pour une bouteille de gin artisanal, c’est pour sa qualité certes, mais aussi parce qu’ils achètent toute une philosophie de vie, croit Geoff Stewart.

Lucrativité limitée. Travail à échelle humaine. Implication collective. « L’idée est de partager sa richesse avec la communauté, qui en retour nous soutient », résume Geoff Stewart.

Une idée partagée par Adam Smith qui a choisi de confier l’élaboration des étiquettes de ses bouteilles à des artistes locaux.

Un pour tous, tous pour un

Si les microdistilleries poussent comme des champignons en Alberta, elles sont encore loin de se marcher sur les pieds.

« Ce marché est assez grand pour que de nombreuses microdistilleries y trouvent leur place », croit Geoff Stewart.

Andrea et David Scade, propriétaires de la distillerie Black Diamond. Photo : CBC/Heather Muse

Nouveaux dans l’univers des spiritueux artisanaux, Andrea et David Scade ont ouvert la distillerie Black Diamond à Saint-Albert au début de l’année. Ils ont su trouver leur niche avec leurs vodkas au thé Earl Grey et aux concombres, ou avec leur liqueur aux accents de tarte aux pommes.

« Aucun d’entre nous ne réinvente la roue, mais nous créons notre propre version de ce qu’elle pourrait être », explique David Scale. « C’est en offrant des produits complémentaires que nous pourrons faire grandir les microdistilleries locales », ajoute-t-il.

En quelques mois, leur entreprise a grandi lentement, mais sûrement. « C’est un rythme qui nous convient, partage Andrea Scade, nous ne voulons pas tomber dans la production de masse, ce n’est pas dans notre philosophie ».

Les autres maîtres distillateurs déjà établis dans la province les ont même aidés à s’implanter, témoignent le couple.

« Nos vrais compétiteurs sont les grosses compagnies », termine Geoff Stewart. « Nous nous serrons les coudes pour leur piquer des parts de marchés ».

Avec les informations de Josee St-Onge