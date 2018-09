Depuis lundi, deux navettes électriques autonomes offrent gratuitement une courte balade à ceux qui le veulent près du Parc olympique.

Ces véhicules, qui avaient déjà été testés l'année précédente dans le même secteur, effectuent un aller-retour de 1,6 kilomètre entre la rotonde du stade et le métro Viau, et font notamment des arrêts au Planétarium et au mât du stade olympique.

Le trajet des navettes devrait toutefois être prolongé cet automne. Les véhicules voyageraient du Parc olympique jusqu'au marché Maisonneuve. En prévision du prolongement, des feux de circulation avec capteurs ont d'ailleurs été installés récemment sur l'avenue Pierre-De Coubertin pour permettre à la navette de quitter l'enceinte du Parc.

Voyez ces véhicules en action avec le reportage du journaliste Jean-Sébastien Cloutier.