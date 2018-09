Un texte de Sophie Muller

Le financement provient de la fondation de l’hôpital pour enfants Stollery et doit permettre de faire avancer la recherche dans des domaines aussi variés que le dépistage de l’autisme, le traitement de la pneumonie ou le soutien aux familles.

Andrew Mackie est l’un des chercheurs qui vont en bénéficier. Après avoir développé le programme auquel la jeune Grace a participé, il est ravi de savoir qu’il va pouvoir en faire profiter davantage d’enfants.

« Beaucoup d’enfants qui souffrent de maladies complexes comprennent très mal leur malformation cardiaque, par exemple, et ne savent pas expliquer leur situation », dit-il. Arrivés à l’âge adulte, ces jeunes ont beaucoup de mal à gérer leur maladie, selon lui.

Dans le cas de Grace, 16 ans, des rencontres régulières avec une infirmière lui ont permis de mieux comprendre la maladie cardiaque dont elle souffre et les conséquences de cette maladie à long terme. « Cela lui a donné les moyens de gérer elle-même sa maladie et de pouvoir agir comme son propre porte-parole », explique Andrew Mackie.

« Je suis maintenant capable d’expliquer aux gens quand j’ai besoin de m’asseoir ou de prendre une pause [...] cela m’aide à me sentir plus normale », dit Grace.

Manque de temps

Auparavant, lors des rendez-vous avec son cardiologue, Grace admet qu’elle ne savait même pas quelles questions poser, et que le temps manquait de toute façon.

« Aider les adolescents à passer vers le système de soins pour adultes, ce n’est pas une affaire de 10 minutes, c’est un processus qui se déroule sur plusieurs années et se développe à mesure que le jeune assume plus de responsabilités, comme prendre tout seul ses rendez-vous médicaux », souligne Andrew Mackie.

Andrew Mackie est l'un des sept chercheurs à recevoir un financement de la part de la fondation de l'hôpital pour enfants Stollery. Photo : Radio-Canada/Scott Neufeld

« Si nous formons des infirmières pour accompagner ces adolescents au cours de sessions régulières d’une heure, alors nous pouvons faire la différence », ajoute-t-il.

La recherche pédiatrique sous-financée

Le financement annoncé représente une aide importante pour tous ces chercheurs, qui travaillent dans un contexte où la recherche pédiatrique est le parent pauvre de la recherche médicale, selon Andrew Mackie.

Cela s’explique par plusieurs raisons, selon le chercheur. Tout d’abord, les maladies qui touchent les enfants sont souvent rares, ce qui rend difficile de réunir un nombre suffisant de patients pour conduire des travaux de recherche.

Ensuite, des raisons éthiques sont en jeu : « les enfants sont trop jeunes pour comprendre ce à quoi ils participent et donner leur consentement en étant bien informés », explique le scientifique.

Mike House, président de la fondation de l’hôpital pour enfants Stollery, pense que la recherche pédiatrique intéresse aussi beaucoup moins les grands laboratoires pharmaceutiques que la recherche médicale pour adultes. « La majorité de la recherche médicale est financée par les laboratoires, mais on ne fait pas de tests sur les enfants », fait-il remarquer.

La recherche de financement est encore plus difficile lorsque le projet porte sur d’autres pays, ajoute Michael Hawkes, un autre chercheur participant au programme. « On a souvent de la misère à trouver un financement pour des projets à l’étranger », indique-t-il. Et pourtant, la maladie sur laquelle il travaille, la pneumonie, est la première cause de mortalité infantile dans le monde, dit-il.

Avec ce nouveau coup de pouce financier, Michael Hawkes espère aider les hôpitaux de l’Ouganda à s’équiper de machines solaires qui produisent de l’oxygène, indispensable pour traiter les enfants atteints de pneumonie.