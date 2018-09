Le panneau est situé sur la route 103, à l'approche de la sortie 21 et du village de Port Mouton, situé à 140 kilomètres au sud-ouest d'Halifax.

Il s’agit d’une superposition de plusieurs panneaux routiers du Nouveau-Brunswick et du Maine et de fragments de texte en français et en anglais, parfois à l’envers. On devine des références à des routes, des sorties et des villes, mais l’ensemble est illisible.

Même le ministère s’avoue confus

Selon le ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse, le panneau aurait été révélé à la fin août par la disparition d’une enseigne d’un hôtel de la chaîne Best Western.

Je crois qu’ils ont retiré leur enseigne pour faire changer leur logo , avance Marla McInnis, une porte-parole du ministère des Transports.

Elle dit ne pas être certaine si le collage disparate de panneaux routiers se trouvait depuis longtemps sous l’enseigne, ou s’il a été placé là temporairement par l’hôtel après le retrait de leur publicité. Je ne suis pas certaine de ce qu’ils font , avoue-t-elle.

C'est l'enseigne publicitaire que voyaient les automobilistes jusqu'à tout récemment en approchant de Port Mouton, en Nouvelle-Écosse, par l'autoroute 103. Photo : Google Street View (octobre 2015)

La porte-parole indique que le ministère des Transports tente de communiquer avec Best Western à ce sujet.