Un texte de Marie-Pier Bouchard

Rosalie Provencher avait besoin de nouveaux jeans et elle s’est rendue chez Garage, un magasin très populaire chez les jeunes filles, pour profiter de la promotion en vigueur : une paire gratuite à l’achat de deux.

Elle était loin de se douter qu’elle devrait acheter deux tailles de plus que d’habitude.

« Les 9 ne me faisaient pas du tout. Je suis allée chercher du 11, je n’étais pas capable de les attacher. J’ai fini par prendre trois paires de 13, deux tailles de plus que d’habitude », raconte l’étudiante au Cégep de Trois-Rivières.

Rosalie a d’abord pensé qu’elle avait engraissé.

Ça m’a fait de la peine. Je me suis tapé sur les doigts. Je me disais que je n’avais pas fait assez d'efforts, que je n’avais pas été capable de garder mon poids , raconte-t-elle.

Mais, à son arrivée à la maison, quand elle a comparé ses nouveaux pantalons aux anciens, elle a constaté que c’était plutôt le contraire et qu’elle avait probablement perdu du poids.

Après avoir partagé son indignation avec ses proches et des amis, Rosalie Provencher a décidé de le faire sur les médias sociaux.

Elle a voulu informer les filles que les tailles chez Garage avaient changé.

Pour pas qu’une autre fille comme moi qui se ramasse dans la cabine à avoir le goût de pleurer parce qu’elle n’entre plus dans sa taille normale , ajoute-t-elle.