L’entrepreneur Claude Plourde souhaite installer une usine de pyrolyse de pneu dans la zone industrielle de Rivière-Verte.

Des résidents sont inquiets des impacts environnementaux que l'établissement pourrait occasionner. Une pétition revendiquant l’annulation du projet a récolté plus de 200 signatures.

Qu’est-ce que la pyrolyse de pneu?

Il s’agite une façon de recycler les matériaux des pneus. Il faut placer les pneus usagés dans un contenant et les faire chauffer à une température très élevée pour les faire fondre.

On parvient alors à extraire des matériaux utilisés par le pneu, notamment du noir de carbone et de l’huile pyrolytique.

Le noir de carbone est une composante utilisée pour le caoutchouc ou pour faire de la peinture noire. L’huile pyrolytique peut être employée comme carburant.

Ce processus n’entraîne pas la combustion des pneus puisqu'ils sont chauffés dans un contenant exempt d’oxygène.

Dans le projet de Rivière-Verte, on espère pouvoir transformer 1600 tonnes de pneus de camion en huile. Entre 8 et 12 emplois seront créés, selon l’entrepreneur.

Voici l'emplacement où pourrait voir le jour l'usine de transformation. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau-Lamarche

Une lettre du propriétaire

En août, l’entrepreneur Claude Plourde a envoyé une lettre aux résidents proche du site potentiel de pyrolyse de pneu. Il y indique que son procédé est sécuritaire et qu’il n’est pas nocif pour l’environnement et la santé.

Il existe des usines ayant les mêmes activités au Québec avec une technologie similaire. Elles passent presque inaperçues tant elles n’émettent pas de son et d’odeur , peut-on y lire.

Ces pneus seraient autrement envoyés dans des sites d'enfouissement laissés pour compte et affecteraient négativement l'environnement. Claude Plourde, dans sa lettre envoyée aux résidents

Il indique qu’environ un camion passera dans les rues chaque jour ouvrable.

Le promoteur invite au passage les résidents à communiquer leurs commentaires avec lui d’ici le 14 septembre.

Daniel Therrien est un citoyen de Rivière-Verte. Photo : Radio-Canada

Opposition de résidents

Bien que le projet n’en soit qu’à ses balbutiements, des résidents s'opposent à ce qu’une telle usine s’installe sur leur territoire.

Daniel Therrien est l’un d’eux. Il habite à une centaine de mètres du site qui a été choisi par l’entrepreneur.

Selon lui, la réalité est sûrement plus nuancée que ce qui était indiqué dans la lettre du propriétaire.

Il n'y avait pas de poussière, il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas de bruit, tout était beau [dans cette lettre]. Daniel Therrien, citoyen de Rivière-Verte

Le citoyen s’inquiète des répercussions possibles sur la qualité de l’air et de l’eau de la région. J’ai peur d’être empoisonné par la poussière de rubber .

On a peur d'avoir des répercussions, que ce soit le contraire. Quand ils vont l'avoir installé, on ne pourra plus rien faire après.

Le maire de Rivière-Verte Michel LeBlond. Photo : Radio-Canada

Le maire se veut rassurant

Pour sa part, le maire de la municipalité, Michel LeBlond, estime qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Si le projet va de l’avant, c’est parce qu’il aura passé au travers d’un processus pour s’assurer qu’il soit sans impact et accepté par la communauté. Il y a des étapes à franchir.

Il n'y a aucune décision qui va être prise par le Conseil ni quoi que ce soit, surtout sans consulter avec les gens et sans avoir toutes les réponses par rapport à ce qu’implique une telle usine.

Il y aura des journées de consultation si jamais on se rend jusque-là. Michel LeBlond, maire de Rivière-Verte

Il s’agit d’une deuxième tentative pour l’entrepreneur Claude Plourde de réaliser ce projet. En 2017, il a tenté d’installer une usine similaire à Saint-Basile, près d’Edmundston.

Toutefois, le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux a refusé le projet. Le site qui avait été choisi était trop près des résidences environnantes.

L’actuel emplacement à Rivière-Verte est en train d’être étudié par le ministère.

Il n’a pas été possible pour Radio-Canada d’entrer en contact avec Claude Plourde pour ce reportage.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche