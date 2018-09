Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Le conseil de discipline lui reproche d'avoir tenu des propos et posé des gestes inappropriés à l'endroit d'une dizaine d'étudiantes, alors qu'il était superviseur de stage pour le Cégep.

Les événements ont eu lieu entre le 28 janvier 2013 et le 21 mars 2014.

Après une longue enquête, le conseil de discipline arrive à la conclusion que le comportement de René Bellemarre auprès d'une dizaine d'étudiantes va à l'encontre de ce qui est généralement admis dans l'exercice de la profession.

En effet, pour ces reproches-là, la seule preuve du geste est suffisante pour constituer une faute déontologique.

Parmi les comportements reprochés à René Bellemare, on note l'action de mettre son bras autour du cou de certaines étudiantes pendant qu'elles préparent leur médication, toucher ou sentir le cou de certaines autres, flatter le dos, dépendant des circonstances, et mettre ses mains sur leurs cuisses lorsqu'il est assis auprès d'elles, coller son front sur celui d'une étudiante et lui dire qu'il l'embrasserait tellement « elle est nounoune », toucher les fesses d'une autre en passant à côté d'elle, soi-disant pour s'assurer qu'elle avait toujours la clef qu'il lui a remise dans sa poche, envoyer un texto à une étudiante après la fin de son stage pour lui rappeler combien elle est jolie et que cela lui ferait du bien de la revoir.

Aucune d'entre elles n'aurait osé se plaindre aux autorités de l'établissement, l'intimé ayant clairement indiqué que si l'une d'entre elles se plaignait, il n'hésiterait pas à les mettre en échec.

Il nie les gestes

Devant le comité de discipline, René Bellemarre n'a pas reconnu les gestes, mais il n'a présenté aucune défense à la plainte portée contre lui.

Il a réitéré qu'il n'est pas là pour décrire si cela a été fait ou non, ou comment cela a été fait.

Selon le conseil de discipline, à l'époque, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue l'avait suspendu sans salaire pour des périodes d'un mois et de trois mois respectivement, après avoir obtenu de ce dernier un engagement ferme qu'il modifierait son comportement dans l'avenir, notamment à ne plus toucher les étudiantes, à ne plus utiliser d'exemples à caractère sexuel pour illustrer les concepts en classe, à ne plus utiliser des étudiantes dans des mises en scène, à ne plus parler de sa vie personnelle en classe, à ne plus s'isoler dans des locaux avec les étudiantes à porte fermée, à ne plus transmettre des messages électroniques (textos, Mio ou autres) aux étudiantes pour des propos qui ne sont pas reliés à l'enseignement.

La sanction donnée à René Bellemarre par le conseil de discipline de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec sera connue à une date qui n'a pas encore été déterminée.