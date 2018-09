D'après l'agence météorologique, la Saskatchewan en a enregistré le plus grand nombre, mais c'est au Manitoba où les vents les plus violents ont été constatés, dont la tornade d'Alonsa qui a tué un homme de 77 ans début août.

« Ces chiffres sont préliminaires, notre équipe des temps violents doit encore examiner certaines données, et nous avons déjà eu des tornades en octobre. À vrai dire, la saison des tornades pourrait ne pas encore être terminée » met en garde Mme Pederson.

Pour le moment, le compte est de 19 tornades en Saskatchewan, huit au Manitoba, et deux en Alberta. Environnement Canada doit encore examiner trois tempêtes en Alberta, et trois tempêtes en Saskatchewan afin de déterminer si elles avaient produit des tornades.

Vers des trombes plus violentes ?

D'après Matthew MacDonald, un autre météorologue à Environnement Canada, il est fort probable que les tornades deviennent plus puissantes au cours des prochaines années. La raison : les températures sont plus chaudes, et la chaleur qui est l'un des principaux facteurs dans la création d'une tornade.

Le changement climatique, on l'a vu cet été, est venu livrer des conditions d'un, deux, voire trois degrés plus chauds que la normale. Dans le futur, on pourra s'attendre à ce qu'on voie une plus haute fréquence de tornades dans les Prairies. Matthew MacDonald, météorologue à Environnement Canada

Huit tornades ont frappé la Saskatchewan le 10 juillet

En un jour turbulent, la Saskatchewan a enregistré le même nombre de tornades que le Manitoba a enregistré pendant l’été au complet.

La tornade qui a causé la mort d'un homme de 77 ans, détruit des maisons et déraciné des arbres dans la communauté rurale d'Alonsa, au Manitoba, le 3 août était la plus puissante de l’été.

Environnement Canada classifie l'immense nuage en entonnoir Alonsa de catégorie EF-4. Une tornade qualifiée d'EF-5 est la plus violente.

Début du graphique (passez à la fin) Le camping du parc provincial Margaret Bruce a été ravagé par une tornade qui a fait au moins un mort. Les décombres sont impressionnants : au moins deux maisons rasées, des roulottes retournées et lancées sur des dizaines de mètres, des camions projetés dans le lac. #rcmb pic.twitter.com/uAPmOVbl2Y — Gavin Boutroy (@GBoutroy) August 4, 2018 Fin du graphique (passez au début)

L’agence météorologique précise que les vents de la colonne d’air soufflaient au minimum à 270 km/h. Des tornades de catégorie EF-4 peuvent atteindre 332 km/h. Le tourbillon a atteint 800 mètres de large et touché le sol pendant une vingtaine de minutes au moins, avant de s'éteindre au-dessus du lac Manitoba.

Selon le Bureau d'assurance du Canada, l'orage qui a mené à cette tornade a causé 80 millions de dollars en dommages.

Du côté de l’Alberta, les tornades ont été qualifiées de « trombes terrestres », des tornades peu violentes. Elles sont capables de déraciner de petits arbres, endommager des toits et projeter des débris sur de petites distances.

Avec des informations de Patrick Foucault