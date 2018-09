Un texte de Lyssia Baldini

Le thème de l'exposition Abondance est venu de la citation de Georgia O'Keefe, une peintre américaine considérée comme une des peintres modernistes majeures de XXe siècle : « Je peux dire des choses par les couleurs que je ne pourrais exprimer autrement, des choses pour lesquelles je n'ai pas de mot. »

Trois des membres étaient présentes au vernissage: Danièle Petit (gauche), Patricia Lortie (centre) et Karen Blanchet (droite) Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Les cinq membres ont alors conclu que cette citation reflétait bien le lien qui unit les toiles des artistes, l'abondance des couleurs.

On s'est vraiment posé la question : qu'est ce qu'on a en commun? Puis je crois que pour nous toutes c'est notre relation avec les couleurs, de là le nom abondance, parce qu'il y a tellement une richesse avec laquelle on peut travailler. Patricia Lortie, artiste

Le collectif, qui est composé des artistes Patricia Lortie, Sabine Lecorre-Moore, Danièle Petit, Doris Charest et Karen Blanchet, a choisi d'exprimer sa passion, à sa façon.

Artiste Doris Charest Photo : Radio-Canada

Doris Charest, une Franco-Albertaine de Falher, crée ses toiles dans l'intention d'y découvrir un sujet caché qui se révélera par la juxtaposition de matériaux. La nature est un élément qui ressort souvent de ses toiles.

Artiste Karen Blanchet Photo : Radio-Canada

Karen Blanchet, une Sakatchewanaise de Meadow Lake, s'amuse plutôt avec la complémentarité des couleurs et de la pigmentation. En utilisant une sorte de pointilllé, l'image peut sembler abstraite alors que si on s'éloigne, un dessin prend forme.

Artiste Sabine Lecorre-Moore Photo : Radio-Canada

Sabine Lecorre-Morre, une Montréalaise qui a grandi en France, se sert de l'aquarelle comme médium. Elle cherche à harmoniser les couleurs tout en créant un sens de beauté et de paix.

Artiste Danièle Petit Photo : Radio-Canada

Danièle Petit, Française d'origine, laisse parler ses toiles. Elles racontent des périples et voyages qu'elle a vécus. Dans cette série, Danièle a utilisé les couleurs de l'Alberta pour rendre hommage à sa terre d'accueil.

Artiste Patricia Lortie Photo : Radio-Canada

Patricia Lortie, une Québecoise, créé ses toiles en poussant les couleurs les unes contre les autres, parfois elles se fusionnent et d'autres fois elles se séparent, illustrant ainsi les tensions qui existent et co-habitent dans un monde en changement.

Devenir

Et c'est en 2016 qu'elles ont décidé de former leur alliance, lors d'une soirée présentée par le Regroupement artistique francophone de l'Alberta, le RAFA.

« On a choisi ce nom-là parce que nous étions cinq artistes qui aspiraient à rayonner un peu plus que ce que nous étions capables de faire toute seule. En tant qu'artistes visuelles on est souvent très isolées, par contre on a toutes, au fil des années, développé des compétences et des forces dans notre travail, et en brisant l'isolement on arrive à réussir plus », explique Patricia Lortie.

Collectif Devenir Photo : Radio-Canada

Selon les artistes, faire partie du collectif les pousse aussi à sortir de leur zone de confort. Que ce soit pour un sujet ou des formats imposés, il faut une certaine discipline.

Pour moi, ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je travaille régulièrement. Il y en a même qui se donnent des horaires, moi j'ai encore un peu de mal avec ça, mais je sais maintenant qu'avec la lumière chez moi je dois travailler de 14 h à 15 h, pour assurer une continuité. Danièle Petit, artiste

Les cinq membres se donnent rendez-vous le jeudi matin à 6 h 45, sur Skype, pour discuter de leur travail. Et ce n'est que quatre fois par année qu'elles se rencontrent en personne pour finaliser leurs projets. C'est Red Deer qui les accueille puisque la ville est située à mi-chemin entre la capitale et la métropole, où les artistes habitent.

« Le collectif nous donne aussi l'opportunité de faire face aux moments de découragement, on est là pour s'appuyer, et si on a des moments de succès on est là pour célébrer » confie Patricia.

Les oeuvres du haut ont été créées par Karen Blanchet et celles du bas par Patricia Lortie Photo : Radio-Canada

L'exposition Abondance est le fruit de plusieurs mois de travail; le vernissage leur a permis de partager leur passion et d'interagir avec leur public.

Nous on transmet quelque chose. C'est pas toujours ce que reçoivent les gens et c'est intéressant de voir ce qu'ils reçoivent. Danièle Petit, artiste

Malgré le fait que les artistes soient des femmes francophones, lors du vernissage elles ont attiré le regard de curieux anglophones qui ont apprécié les oeuvres. Plusieurs passants ont été enchantés de leur découverte.

Les 25 toiles seront exposées à la galerie de la bibliothèque municipale de Red Deer jusqu'au 14 octobre.