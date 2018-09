C'est une politique qui oriente les actions de la Municipalité pour répondre aux besoins des citoyens dans les domaines de la santé, du logement et de la vie communautaire notamment.

La première politique familiale de la ville de Baie-Comeau a été adoptée en 2006 et a permis, selon la Ville, de mettre en place une trentaine d'actions, comme l'aménagement des parcs et la création d'événements familiaux.

Pour le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, cette nouvelle politique a aussi pour but de retenir les travailleurs qui s'installent à Baie-Comeau.

Il vient ici des gens parce qu'ils ont de l'emploi, ils ont du travail, insiste Yves Montigny. Qu'est-ce qui fait qu'un employé vient travailler à Baie-Comeau plus qu'à Sept-Îles, plus qu'à Rimouski, plus qu'à Québec… honnêtement la raison pourquoi il vient ici, c'est ce qu'on a mis en place comme service, quel milieu de vie on a, les personnes qui les côtoient c'est qui, la famille autour d'eux.

Le Parc des Pionniers à Baie-Comeau Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Une dizaine de personnes vont former un comité familial qui analysera les suggestions des citoyens. On retrouve dans ce groupe, entre autres, des représentants de la Commission scolaire de l'Estuaire, de la Cité des bâtisseurs et de Homme Aide Manicouagan.

L'agente de développement au service Culture et Loisirs de la municipalité de Baie-Comeau, Emmy Foster, chapeaute le comité.

L'agente de développement au service Culture et Loisirs de la municipalité de Baie-Comeau, Emmy Foster Photo : Radio-Canada

C'est important aussi de comprendre qu'on ne vise pas seulement les familles, souligne Emmy Foster. On vise les adolescents et les aînés aussi qui sont dans notre société. Le terme « familial » est très large. On ne veut pas seulement que papa, maman et de jeunes enfants répondent à notre consultation. On vise tout le monde.

Les citoyens peuvent répondre au questionnaire en ligne ou dans certains édifices appartenant à la municipalité, dont la bibliothèque Alice-Lane et le pavillon Saint-Sacrement.

