La SAAQ fait une tournée de sensibilisation à la distraction et à la vitesse grâce à une vidéo de réalité virtuelle.

Les étudiants peuvent vivre en direct un accident causé par la distraction. Dans la vidéo, un passager sollicite le conducteur avec son cellulaire.

Dans le fond on pogne un accident. Ça montre toutes les distractions qu’on peut avoir quand on conduit et comment on peut avoir la vie des personnes entre les mains quand on conduit , raconte Anne-Julie Imbeault, étudiante en sciences de la nature.

Selon la SAAQ, le bilan des accidents dans la région depuis le début de l'année est l'un des pires au Québec.

C’est un combat qui est toujours de longue haleine de vraiment d’aller sensibiliser les gens contre l’alcool au volant. Ce qu’on a remarqué par contre cet été pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est vraiment un problème de vitesse au volant, de distraction et de tout comportement dangereux. On le sait on a eu une température tout à fait exceptionnelle cet été, ce qui a amené les gens à se déplacer, à sortir beaucoup plus explique Julie Gagnon, préventionniste à la SAAQ.

En 2017, 107 conducteurs de 16 à 24 ans ont été impliqués dans un accident mortel au Québec.