Ainsi, 50 nouveaux débardeurs et 15 nouveaux vérificateurs joindront dans les prochaines semaines les rangs des quelque 1200 employés de l'Association des employeurs maritimes (AEM).

L’AEM répond de cette manière à la forte croissance du nombre de conteneurs provenant d'Europe qui transitent par le port de Montréal, indique-t-elle.

« Depuis la signature de l'Accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le port de Montréal se démarque comme route maritime privilégiée par les transporteurs pour accéder aux marchés du centre du Canada et du Midwest américain », a expliqué Stéphane Morency, président et chef de la direction de l'AEM.

Le port de Montréal a d’ailleurs connu un mois de juillet record avec une hausse du trafic de conteneurs de 20 % par rapport à juillet de l’an dernier. Une augmentation qui est attribuée à la croissance économique, mais aussi, là encore, au traité de libre-échange avec l'Europe. La compagnie allemande Hambourg Sud offre un nouveau lien vers Montréal et deux autres transporteurs déjà présents ont accru leur service.

M. Morency s'attend à ce que la croissance se poursuive.

« L’année dernière, en termes de conteneurs, le port a fait un record : on a dépassé 1,5 million de conteneurs. Et probablement que cette année, on va dépasser l’année dernière », a-t-il dit.

Près de 16 000 emplois directs et indirects dépendent des activités portuaires, selon l’AEM.

Le Port de Montréal génère des retombées économiques annuelles de 2,1 milliards de dollars.

Avec des informations d'Alexandre Touchette