Un texte de René Landry

Le candidat progressiste-conservateur de Caraquet, Kevin Haché, a été très étonné de l'apprendre. J'ai d'abord cru à une blague , lance-t-il.

Le nom d'Yvon Durelle a encore une forte résonance dans la mémoire collective de plusieurs Acadiens.

Le combat de championnat du monde de boxe chez les mi-lourds, en 1958, au Forum de Montréal, opposant Durelle, de Baie-Sainte-Anne, au champion du monde Archie Moore, a fait de l'Acadien une légende, malgré sa défaite.

Yvon Durelle, à gauche, affronte Archie Moore en 1958 Photo : Radio-Canada

Soixante ans plus tard, Yvon Durelle fils, un soudeur de 64 ans à la retraite, résident de Fredericton, parcourt la région de Caraquet pour cogner aux portes. Il veut obtenir le nombre de signatures nécessaires à sa candidature pour le Parti vert. Il n'a aucune difficulté à obtenir ces signatures.

Plusieurs ouvraient les yeux très grands et disaient quoi, Yvon Durelle? Ils sont bien fiers de me voir et certains ont connu mon père et sa carrière de boxeur. Il y en a même qui me racontent des histoires et qui avaient rencontré mon père.

La ressemblance physique entre le candidat du Parti vert et son père est frappante. « Des gens m'arrêtent parfois dans la rue pour me demander si je suis un Durelle », raconte-t-il.

En campagne électorale, il sera amené à distribuer les poignées de mains, qu'il a très grosses, précise-t-il, mais pas autant que son père.

Yvon Durelle indique que ce sont les inquiétudes des pêcheurs au sujet des mesures de protection de la baleine noire, dans son coin de Baie-Sainte-Anne, qui l'ont incité à se lancer en politique, même s'il s'agit d'un dossier fédéral. « Mais je connais beaucoup de monde de Caraquet et de Bas-Caraquet et ces places-là avec qui j'ai travaillé dans le Nord, ajoute-t-il. J'ai suivi mon cours de soudure à Bathurst. »

A-t-il déjà fait de la boxe? « C'est comme demander au garçon à Wayne Gretzky s'il a déjà joué au hockey. Oui, j'ai déjà fait de la boxe un petit brin. Et la politique, c'est un combat, un peu comme la boxe. »

Une affiche du candidat vert dans Caraquet, Yvon Durelle Photo : Radio-Canada/René Landry

Et s'il devait causer une énorme surprise en l'emportant aux élections du 24 septembre, est-il prêt à déménager dans la Péninsule acadienne?

« Ça ne me ferait rien de déménager par là, lance-t-il dans un grand éclat de rire. Ma femme est à la retraite et moi aussi. Il fait beau à Caraquet. »