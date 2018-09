Un texte de Julie Tremblay

Pour nous c'est un jour important , a affirmé le recteur de l'UQAR, Jean-Pierre Ouellet, en point de presse lundi matin. C'est un projet sur lequel on planchait depuis un certain temps , dit-il, en spécifiant que, depuis l'annonce du nouveau baccalauréat en travail social en 2008, aucun nouveau programme de premier cycle n'avait été créé à l'UQAR.

Cette nouvelle formation sera offerte en partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), dont le programme existant servira de base à l'UQAR pour mettre le sien sur pied.

On est tenus d'offrir un programme selon les standards de l'UQAC, mais évidemment, ça nous donne l'opportunité de développer notre expertise [...] et par la suite, on peut demander une autonomisation du programme. Jean-Pierre Ouellet, recteur de l'Université du Québec à Rimouski

Patricia Blackburn, responsable du baccalauréat en kinésiologie; Jean-Pierre Ouellet, recteur de l'UQAR et Marc Parent, maire de Rimouski Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Un laboratoire neuf

Un emplacement de 150 mètres carrés sera mis à la disposition des kinésiologues en devenir au sein même du nouveau complexe sportif de la Ville de Rimouski. Cet endroit servira de laboratoire et devrait contribuer à inciter les étudiants à faire leur formation à Rimouski, selon le maire, Marc Parent.

C'est la première annonce qui vient démontrer l'impact du complexe sportif de Rimouski. Marc Parent, maire de Rimouski

Le baccalauréat en kinésiologie est actuellement offert dans huit universités de la province, la plus proche du Bas-Saint-Laurent étant l'Université Laval. On va former des gens ici. Ces gens-là, on le sait, s'ils sont formés à l'UQAR, la probabilité qu'ils restent dans la région est accrue , estime Jean-Pierre Ouellet.

Le baccalauréat en kinésiologie porte à 23 le nombre de programmes de premier cycle offerts à l'UQAR.