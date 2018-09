Cela fait maintenant 40 ans que les Québécois peuvent acheter du vin ailleurs qu'à la Société des Alcools du Québec (SAQ). En 1978, le gouvernement provincial autorise les épiceries indépendantes et les dépanneurs à proposer des vins du Québec à leurs consommateurs. Retour sur cette mesure qui souhaitait rendre le vin, et le goût du vin, plus accessible.