Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

La concentration de trihalométhanes (THM) dans l’eau potable de Kamouraska est cinq fois plus élevée que la norme établie par Québec. Selon la Direction de la santé du Québec, une forte concentration de THM dans l'eau peut contribuer à augmenter le risque de cancer de la vessie.

Pour remédier à la situation, Kamouraska veut exploiter un nouveau puits situé tout juste au sud du village, à Saint-Pascal. Toutefois, la Municipalité attend l’autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) pour exploiter ce puits depuis cinq ans. Les problèmes d'eau potable kamouraskois sont quant à eux connus depuis une quinzaine d'années.

Comme il s’agit d’une question de santé publique, le maire de Kamouraska, Gilles A. Michaud, presse Québec de lui donner le feu vert pour exploiter son nouveau puits. Surtout que pour l’heure, l’eau en question est tout simplement perdue.

La consommation quotidienne d'eau potable des résidents de Kamouraska est d'environ 150 000 litres, selon le maire. Ce puits, une fois en fonction, fournirait donc un peu plus du tiers de l'eau consommée de la municipalité, chaque jour.

Selon le maire Michaud, les dossiers qui perdurent au MAMOT sont nombreux. Il affirme que le ministère est « probablement mal outillé » pour bien répondre aux préoccupations des communautés.

Par ailleurs, le maire se défend d'utiliser la campagne électorale provinciale pour faire aboutir le dossier. C'est une question de santé publique. Campagne électorale ou non, il n'en demeure pas moins que nos citoyens attendent. Et moi, je trouve qu'ils ont été assez patients , tranche Gilles A. Michaud.

Pour Denise Bérubé-Drapeau, une citoyenne touchée par les problèmes d'eau potable de la municipalité, il est tout simplement anormal que des gens doivent se battre pour avoir un tel service en 2018.